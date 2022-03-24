Минсельхоз предоставит вывезенным из Украины и России домашним животным "корзину абсорбции"

Министерство сельского хозяйства Израиля объявило, что будет предоставлять "корзину абсорбции" домашним питомцам, которых вывезли в Израиль репатрианты и беженцы из Украины.

По данным министерства, с начала вторжения российских войск в Украину, в Израиль прибыли более 1000 домашних животных.

Министр сельского хозяйства Одед Форер заявил, что распорядился оказывать максимальную помощь владельцам животных. В частности, в аэропорту Бен-Гурион работает группа сотрудников министерства, которая будет обеспечивать базовые потребности прибывающих.

"Корзина абсорбции" включает в себя пакет корма, прививку от бешенства, а по мере надобности – чипирование.

Пакеты с кормом можно получить в центре министерства алии и интеграции в 1-м терминале аэропорта Бен-Гурион. Кроме того, министерство задействовало круглосуточный телефонный центр *6016 для оказания помощи владельцам животных.