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NEWSru.co.il :: В Израиле24 марта 2022 г., 14:30

Минсельхоз предоставит вывезенным из Украины и России домашним животным "корзину абсорбции"

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Минсельхоз предоставит вывезенным из Украины и России домашним животным "корзину абсорбции"

Министерство сельского хозяйства Израиля объявило, что будет предоставлять "корзину абсорбции" домашним питомцам, которых вывезли в Израиль репатрианты и беженцы из Украины.

По данным министерства, с начала вторжения российских войск в Украину, в Израиль прибыли более 1000 домашних животных.

Министр сельского хозяйства Одед Форер заявил, что распорядился оказывать максимальную помощь владельцам животных. В частности, в аэропорту Бен-Гурион работает группа сотрудников министерства, которая будет обеспечивать базовые потребности прибывающих.


"Корзина абсорбции" включает в себя пакет корма, прививку от бешенства, а по мере надобности – чипирование.

Пакеты с кормом можно получить в центре министерства алии и интеграции в 1-м терминале аэропорта Бен-Гурион. Кроме того, министерство задействовало круглосуточный телефонный центр *6016 для оказания помощи владельцам животных.

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