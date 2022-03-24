Снегопад в горных районах Израиля: рекордные холода в конце марта

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, 24-25 марта температура будет значительно ниже среднесезонной, на большей части территории страны будут идти дожди, временами с грозами.

24 марта в Иерусалиме – 4-6 градусов, в Тель-Авиве – 9-14, в Хайфе – 8-10, в Эйлате – 13-21, в Беэр-Шеве – 6-15, в Мицпе-Рамоне – 5-10, на побережье Мертвого моря – 14-20, в Ашкелоне и Ашдоде – 9-13, в Ариэле – 5-7, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 9-14, на Голанских высотах – 5-9.

Сильный ветер, шторм на побережье Средиземного моря. Температура воды около побережья Средиземного моря – 16 градусов, высота волн – 180-300 см. Купание опасно. На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть южный ветер (до 60 км/ч), в районе Хайфы – южный (до 60 км/ч).

Продолжается снегопад на Хермоне, ожидается, что он ослабнет 25 марта. Администрация горного курорта Хермон сообщает, что он закрыт для посетителей, об открытии будет объявлено отдельно.

Вчера снег временами шел не только на Хермоне, но и в других горных районах севера страны. Сегодня слабый снегопад или снег с дождем – также в горных районах центра страны, включая некоторые районы Иерусалима, Иудеи и Самарии.

Нынешние холода рекордные для второй половины марта. На севере Израиля в 20-х числах марта никогда не фиксировалось таких низких температур, в Иерусалиме такие холода в конце марта не наблюдались с 1928 года, в Беэр-Шеве – с 1948 года.

В субботу-воскресенье, 26-27 марта, ожидается повышение температуры до среднесезонной.

Самые снежные зимы в Израиле

Самыми снежными за последние десятилетия были зимние бури в декабре 2013-го и в январе 2013-го, когда мокрый снег выпадал даже в прибрежных районах центра страны, а снежный покров в Иерусалиме держался около недели. До того "самым снежным" за последние 20 лет синоптики называли зимний сезон 2011-2012.

Однажды снег выпадал в Иерусалиме и во второй половине марта. Утром 17 марта 1998 года в столице была пыльная буря, температура воздуха составляла более 20 градусов по Цельсию, днем пошел дождь, а вечером выпал снег и утром 18 марта иерусалимцев ждали сугробы на улицах.