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24 марта 2024
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последняя новость: 09:05
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Израиль

Стрельба в Ашдоде: трое раненых, одна из пострадавших в критическом состоянии

время публикации: 24 марта 2024 г., 08:56 | последнее обновление: 24 марта 2024 г., 08:56

Утром в воскресенье, 24 марта, в результате стрельбы в Ашдоде на улице Джо Амара были ранены три человека. Женщина примерно 40 лет в критическом состоянии, мужчина 38 лет получил ранения средней тяжести, женщина около 20 лет ранена легко.

По словам свидетелей, стрелявший был одет в форму военнослужащего ЦАХАЛа.

Полиция заявляет, что, судя по всему, речь идет о криминальном преступлении (не теракте).

Информация уточняется.

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