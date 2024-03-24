Стрельба в Ашдоде: трое раненых, одна из пострадавших в критическом состоянии
время публикации: 24 марта 2024 г., 08:56 | последнее обновление: 24 марта 2024 г., 08:56
Утром в воскресенье, 24 марта, в результате стрельбы в Ашдоде на улице Джо Амара были ранены три человека. Женщина примерно 40 лет в критическом состоянии, мужчина 38 лет получил ранения средней тяжести, женщина около 20 лет ранена легко.
По словам свидетелей, стрелявший был одет в форму военнослужащего ЦАХАЛа.
Полиция заявляет, что, судя по всему, речь идет о криминальном преступлении (не теракте).
Информация уточняется.