Стрельба в Ашдоде: трое раненых, одна из пострадавших в критическом состоянии

Утром в воскресенье, 24 марта, в результате стрельбы в Ашдоде на улице Джо Амара были ранены три человека. Женщина примерно 40 лет в критическом состоянии, мужчина 38 лет получил ранения средней тяжести, женщина около 20 лет ранена легко.

По словам свидетелей, стрелявший был одет в форму военнослужащего ЦАХАЛа.

Полиция заявляет, что, судя по всему, речь идет о криминальном преступлении (не теракте).

Информация уточняется.