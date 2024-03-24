Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в воскресенье, 24 марта, будет прохладно, температура ниже среднесезонной. Облачно. Временами дожди – утром и днем в основном на востоке и юге, вечером – на севере и в центре.

В Иерусалиме – 8-14 градусов, в Тель-Авиве – 12-19, в Хайфе – 12-16, в Эйлате – 14-22, в Беэр-Шеве – 10-18, в Мицпе-Рамоне – 8-11, на побережье Мертвого моря – 15-20, в Ашкелоне и Ашдоде – 11-18, в Ариэле – 9-15, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 12-20, на Голанских высотах – 10-15.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 19 градусов, высота волн – 60-110 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – северо-западный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – юго-западный (до 10 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 15 км/ч).

В понедельник – без существенных изменений. Во вторник-четверг ожидается повышение температуры.