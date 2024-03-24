ЦАХАЛ: в бою на севере Газы погиб старший сержант Лиор Равив

Разрешено к публикации: в бою на севере сектора Газы погиб старший сержант Лиор Равив, 21 год, из Ришон ле-Циона, боец ​​932-го батальона бригады "Нахаль".

С начала наземной операции (с 27 октября 2023 года) в Газе погибли 252 военнослужащих .

С 7 октября, в результате нападения террористов в "черную субботу" и в ходе последовавшей войны "Железных мечей" (в Газе, около границы с Ливаном, в Иудее и Самарии, в результате терактов на территории Израиля), погибли 596 военнослужащих ЦАХАЛа.