Лапид: "В Кнессете официально начинается крупнейшее ограбление в истории государства"

Лидер оппозиции Яир Лапид, выступая на заседании фракции "Еш Атид" 24 марта, заявил: "Сегодня здесь, в Кнессете, официально начинается крупнейшее ограбление в истории государства".

"То, что лежит на столе Кнессета, – это не бюджет, а грабеж. Миллиард за миллиардом отнимаются у среднего класса, резервистов, налогоплательщиков и перекочёвывают в карманы коррумпированных дельцов, уклонистов и отказников. Миллиарды крадут и передают ешивам, где Гольдкнопф танцует и поёт против тех, кто идёт служить. Министр Гольдкнопф вчера придал новое значение выражению "танцы на крови". Его следовало уволить ещё вчера вечером", – заявил Лапид.

"Гольдкнопф – самый аутентичный представитель этого правительства: министр-антисионист, который помогает своим избирателям уклоняться от армии, отправляет чужих детей на войну, а потом крадёт их деньги. Миллиарды крадут, чтобы содержать абсолютно ненужные министерства. Миллиарды разворовывают и раздают коррумпированным и бесстыдным политическим взяточникам.

Я был министром финансов, я был премьер-министром, и я говорю вам со всей ответственностью: это не бюджет. Это безответственное уничтожение тех людей, которые поддерживают жизнь этой страны. Производительной и служащей в армии части населения, благодаря которой существует государство. Государство эксплуатирует их, а затем игнорирует. Вместо того чтобы снизить плату за детские сады и ясли для родителей, воюющих в Газе, они снижают её для тех, кто говорит: "Мы скорее умрем, чем пойдем на военную службу". Вместо того чтобы снизить налоги для работающих людей, они тратят всё больше денег на ненужное министерство, созданное специально для Элькина, и ещё одно ненужное министерство, созданное для Поруша. Они повысили налоги не из-за войны. Война финансируется другими способами. Они повысили налоги, потому что не могут прекратить тратить деньги на самих себя. Это их решение для любого политического кризиса. Харедим недовольны, что закон об уклонении от армии не прошёл? Дадим им миллиарды из денег работающих граждан. Нужно купить поддержку Элькина и Бен-Гвира? Заплатим за это деньгами частных предпринимателей, которые вернулись после двухсот дней резервистской службы и обнаружили, что их бизнес обанкротился", – сказал лидер оппозиции.

"Израильский средний класс – это сионисты и патриоты, которые уже полтора года ведут борьбу как на поле боя, так и на экономическом фронте. Делают всё для страны. А потом появляется этот бюджет, и они понимают, что правительство их в упор не видит. В этом разрушительном бюджете нет ни одной статьи, которая работала бы на благо среднего класса. Это необходимо изменить. Единственный путь вернуть страну на правильный путь —укрепить работающее и служащее в армии население. Снизить для него налоги, снизить стоимость его жизни. Если средний класс силён, то и государство сильно. Если правительство продолжит его ослаблять, оно ослабит страну. Если оно продолжит воровать у граждан, экономика рухнет", – резюмировал Лапид.