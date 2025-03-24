Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в понедельник, 24 марта, температура повысится и будет примерно соответствующей среднесезонной. Малооблачно. Туман в долинах на севере. Без осадков.

В Иерусалиме – 8-22 градусов, в Тель-Авиве – 11-21, в Хайфе – 12-18, в Эйлате – 14-28, в Беэр-Шеве – 8-24, в Мицпе-Рамоне – 9-23, на побережье Мертвого моря – 15-24, в Ашкелоне и Ашдоде – 10-20, в Ариэле – 8-20, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 14-20, на Голанских высотах – 7-23.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 19 градусов, высота волн – 30-90 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – северный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – восточный (до 5 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный (до 30 км/ч).

Во вторник-среду – повышение температуры до уровня выше среднесезонного. В четверг-пятниц – шарав, облачно, температура будет значительно выше среднесезонной.