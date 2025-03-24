Полиция сообщила о крупном мошенничестве в Тверии, задержаны подозреваемые
время публикации: 24 марта 2025 г., 09:33 | последнее обновление: 24 марта 2025 г., 09:38
Полиция сообщила об аресте двух бывших высокопоставленных чиновников, работавших в общественном центре в Тверии. Их подозревают в хищении государственных средств на сумму в миллионы шекелей.
Имена задержанных не публикуются. Сообщается лишь, что им 45 и 57 лет.
Известно, что один из задержанных перевел на личные счета около двух миллионов шекелей, другой – сотни тысяч шекелей. Формально деньги были переведены на крупную коммерческую компанию, но фактически они оказались в руках мошенников, отмечает полиция.