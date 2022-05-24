В ходе массовой драки в Хуре был застрелен подросток

В ночь на вторник, 24 мая, в 10-м квартале бедуинского населенного пункта Хура в Негеве произошла массовая драка между представителями враждующих кланов, некоторые участники столкновений были вооружены.

В ходе столкновения в результате стрельбы был тяжело ранен 16-летний подросток: Идрис Абу аль-Киан. Раненый был доставлен в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве, где врачи вскоре констатировали его смерть.

Полиция проводит расследование. О задержании подозреваемых пока не сообщалось.