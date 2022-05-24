"Маса" открывает новые программы и увеличивает грант для русскоязычных участников

Организация "Маса" увеличила грант для русскоязычных участников и открыла новые программы в Израиле. Каждый молодой человек (от 16 до 34 лет) с еврейскими корнями из Украины, России, Беларуси и других стран бывшего СССР может прямо сейчас записаться на одну из многих программ "Маса" и принять в ней участие за символическую плату или абсолютно бесплатно (зависит от программы).

Что такое "Маса"?

Организация "Маса", основана Еврейским агентством "Сохнут" и правительством Израиля. Каждый год тысячи молодых людей с еврейскими корнями из 60 стран мира прилетают в Израиль на разнообразные программы продолжительностью от 2 до 8 месяцев. В рамках долгосрочных программ, гарантирующих уникальный опыт каждому участнику, они обучаются и специализируются в разных сферах, изучают иврит, укрепляют еврейскую самоидентификацию и углубляют свою связь с Израилем и еврейским народом.

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"Мы предлагаем широкий спектр разнообразных программ – академические, волонтерские, стажировки и профессиональные курсы, которые помогают в личностном и профессиональном росте" – подчеркивает Реувен Гринберг, директор русскоязычных программ "Маса". "На данный момент, из-за ситуации в Украине, спрос на наши программы значительно вырос, поэтому мы решили расширить уже существующие программы и открыть новые, а также увеличить грант для русскоязычных участников "Маса" на 1000$, что позволит им принять участие в нашей программе, включая проживание и перелет, практически бесплатно, получая при этом ежемесячную стипендию."

"Маса" – самый эффективный путь интеграции в Израиле

Среди сотни программ "Маса", каждый молодой человек сможет найти подходящую для себя. Одна из ведущих программ "Маса" – MasaTech — это элитная израильская программа по рекрутингу лучших кандидатов со всего мира для работы в ведущих хай-тек компаниях. Еще одна элитная программа "Маса-врачи" – программа по подготовке дипломированных врачей к израильской системе здравоохранения и местному квалификационному экзамену. Программы по стажировке предназначены для людей, желающих продвинуться в своей профессии или приобрести новые знания. Отметим, что в программах могут принимать участие как одиночки, так и семьи с детьми. Также впечатляет география программ, которые проходят от Хайфы и до Эйлата. Обо всех программах "Маса" можно прочесть на сайте организации.

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"Многие молодые люди, приезжающие стажироваться в израильских фирмах в рамках "Маса" не только приобретают драгоценный опыт, связи и новых друзей, но и получают реальный шанс проявить себя, а в дальнейшем трудоустроиться в самые крутые израильские компании. Кроме того, это возможность глубже познакомиться с Израилем без репатриации, а для тех, кто решил репатриироваться, "Маса" – идеальная среда для "мягкой" посадки в Израиле и эффективной интеграции. Тут готовят к репатриации во всех аспектах – изучение иврита, понимание израильской бюрократии, а также знакомят со страной через многочисленные экскурсии, культурные мероприятия, лекции и семинары", – резюмирует Гринберг.

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Получить дополнительную информацию и записаться на одну из программ "Маса": можно на сайте masaisrael.org/ru, а также по мейлу [email protected], по WhatsApp: +972526149574, по телефону в Израиле +97226216581 и бесплатному звонку из России – 810-800-20951972.

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Публикуется в рамках информационного партнерства