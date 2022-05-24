Профсоюз учителей назначил на понедельник предупредительную забастовку, включая спецобразование

Профсоюз учителей младших и средних классов, представляющий также интересы воспитательниц детских садов, объявил о намерении провести в понедельник, 30 мая, предупредительную забастовку.

В этот день учеба в детских садах, начальных школах и в младших классах средних школ завершится в 13:00, вне зависимости от расписания. Забастовка коснется также учебных заведений и классов системы специального образования.

В 18:00 в понедельник на площади у театра "Габима" в Тель-Авиве пройдет митинг протеста.

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Причина забастовки – сложности с подписанием нового коллективного трудового договора, который должен заменить предыдущий, срок действия которого истек еще в 2019 году.

Министерство финансов заявляет о готовности существенно повысить зарплаты, но настаивает на том, чтобы повышение было дифференцированным с упором на повышение зарплат начинающих учителей и чтобы зарплатная сетка не была жестко привязана к стажу. Кроме того, в минфине пытаются добиться изменения расписания каникул, чтобы оно больше коррелировало с отпускными возможностями родителей.