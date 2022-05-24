ШАБАС рассмотрит оплату пластической операции "шахидке-неудачнице"

Управление тюрем (ШАБАС) уведомило Верховный суд, что изучит медицинские документы и рассмотрит возможность оплаты пластической операции на лице заключенной Исре Габас, отбывающей 11-летний срок за теракт возле Маале-Адумим в 2015 году.

Габас, жительница иерусалимского квартала Джабель-Мукабр, подорвала взрывное устройство, сделанное из газовых баллонов, когда ее автомобиль был остановлен сотрудником полиции Израиля. В результате взрыва полицейский получил легкие ожоги лица и груди, тогда как Габас была тяжело ранена.

Ранее ШАБАС уже оплатил ей две операции по восстановлению кистей рук, однако дважды отказался оплачивать пластическую операцию на лице, поскольку его состояние не мешает функционированию и не представляет угрозы для жизни. Кроме того, эта операция не входит в субсидируемую государством медицинскую корзину.

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Окружной суд также отклонил апелляцию Габас, однако она оспорила его решение в Верховном суде, представив новое медицинское заключение. В Службе тюрем уведомили Верховный суд, что изучат новое заключение.

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10 октября 2015 года Исра написала в своем дневнике: "Близится день смерти врагов Аллаха, а я стану шахидкой". На следующий день она вышла из дома ее мужа в Иерихоне, загрузила в автомобиль газовый баллон и зажигалку и поехала в сторону Иерусалима, с целью взорвать баллон и убить сотрудников сил безопасности Израиля или мирных граждан.

Террористка была остановлена на шоссе №437, так как ехала по "красной полосе", предназначенной для движения общественного транспорта. Полицейский подошел к машине, попросил у водительницы права и документы на автомобиль, после чего собирался выписать штраф за нарушение, когда арабка крикнула "Аллах акбар", после чего прогремел взрыв.

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Полицейский был легко ранен. Сама Исра получила серьезные ранения и ожоги.

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На следствии Габас созналась в инкриминируемых ей действиях.