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    В Израиле

    Гендиректор канцелярии президента о хаосе на стадионе в Хайфе: "Я против того, чтобы "Бейтар" лишали Кубка"

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    Гендиректор канцелярии президента о хаосе на стадионе в Хайфе:
    Oren Ben Hakoon/Flash90     На стадионе после победы
    Oren Ben Hakoon/Flash90     На стадионе после победы
    Oren Ben Hakoon/Flash90

    Генеральный директор канцелярии президента Эяль Швики прокомментировал события, происшедшие накануне на стадионе "Сами Офер" в Хайфе.

    "Уход президента с поля не был инициирован Ицхаком Герцогом. Таково было распоряжение сотрудников Общей службы безопасности, несущих ответственность за охрану главы государства", – сказал Швики. Он добавил, что президент не чувствовал себя в опасности, но действовал в соответствии с распоряжениями охраны.

    "Эти события должны повлечь за собой болезненное наказание, которое отобьет желание у хулиганов вести себя подобным образом", – заявил Швики.

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    Он добавил, что считает неправильным лишать "Бейтар" титула обладателей Кубка. "Прежде всего, игроки честно заслужили этот титул, завоевав его на поле. Кроме того, в Израиле живут сотни тысяч болельщиков "Бейтара", и коллективное наказание совершенно неуместно", – считает генеральный директор канцелярии президента.

    Напомним, что сотни (по утверждениям некоторых, тысячи) болельщиков "Бейтара" беспрепятственно проникли на поле стадиона "Сами Офер" в момент вручения их команде Кубка Израиля. Церемония была сорвана, а президент, который, по традиции, вручает этот трофей победителям, выведен с поля под усиленной охраной. Болельщики повредили ворота, разрезав часть сетки "на память". Исчезли также несколько медалей, которые должны были быть вручены игрокам "Бейтара".

    Согласно уставу Федерации футбола Израиля, подобные действия могут привести к тому, что "Бейтар" лишат титула обладателей Кубка. Однако скорее всего, дисциплинарная комиссия Федерации ограничится закрытием стадиона "Тедди" для болельщиков на первые матчи следующего сезона. Возможно также "Бейтар" начнет следующий сезон с отрицательным числом очков.

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    24 мая в Иерусалиме должны состояться празднования по случаю первой за 14 лет победы клуба в Кубке Израиля. Владелец команды Барак Абрамов заявил накануне, что взвешивает возможность отменить хэппенинг. Утром стало известно, что ведутся переговоры о визите команды в резиденцию президента Герцога для принесения извинений.

    Напомним, что в финальном матче иерусалимский "Бейтар" разгромил "Маккаби" (Нетания) со счетом 3:0.

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    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 24 Мая 2023
    "Бейтар" завоевал Кубок Израиля. Болельщики сорвали церемонию награждения
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