Силы ЦАХАЛа продолжают атаковать объекты "Хизбаллы" на юге Ливана. В частности, во второй половине дня истребители ВВС ЦАХАЛа атаковали военные здания "Хизбаллы" в районах Ас-Суана и Рамия, а также террористическую инфраструктуру в районе Ярун. Кроме того, ВВС ЦАХАЛа атаковали террористов "Хизбаллы" в районе Ханин.

В последние часы было зафиксировано не менее 20 ракет, выпущенных с территории Ливана в направлении израильских населенных пунктов. Несколько из них упали на территории поселков Довев и Манара, причинив ущерб. Артиллерия ЦАХАЛа атаковала огневые позиции противника. В районе Дишона израильские ПВО успешно перехватили вражескую цель. Пресс-служба также отмечает, что тревога в поселках Шааль и Кедар была ложной.