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Нетаниягу проводит телефонные консультации с министрами по поводу решения суда в Гааге

время публикации: 24 мая 2024 г., 16:53 | последнее обновление: 24 мая 2024 г., 16:53
Нетаниягу проводит телефонные консультации с министрами по поводу решения суда в Гааге
Chaim Goldberg/Flash90

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу проводит телефонные консультации с участием министра юстиции Ярива Левина, министра обороны Йоава Галанта, министра иностранных дел Исраэля Каца, главы Совета по национальной безопасности Израиля Цахи Анегби, военного секретаря Романа Гофмана и юридической советницей правительства Гали Баарав-Миара. Их тема – решение Международного суда в Гааге по иску ЮАР о судебном запрете на продолжение войны в Газе. Как и ожидалось, суд потребовал немедленного прекращения военной операции в Рафиахе.

"Израиль обязан немедленно прекратить военную операцию и любые действия в районе Рафиаха, которые могут негативно отразиться на гражданском населении города", – говорится в решении суда.

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир уже отреагировал на решение Международного суда в Гааге, заявив, что ответом на него должна стать "оккупация Рафиаха, усиление военного давления и полное поражение ХАМАСа".

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// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 24 мая 2024

Международный суд в Гааге: Израиль должен прекратить военную операцию в Рафиахе