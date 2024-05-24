Нетаниягу проводит телефонные консультации с министрами по поводу решения суда в Гааге

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу проводит телефонные консультации с участием министра юстиции Ярива Левина, министра обороны Йоава Галанта, министра иностранных дел Исраэля Каца, главы Совета по национальной безопасности Израиля Цахи Анегби, военного секретаря Романа Гофмана и юридической советницей правительства Гали Баарав-Миара. Их тема – решение Международного суда в Гааге по иску ЮАР о судебном запрете на продолжение войны в Газе. Как и ожидалось, суд потребовал немедленного прекращения военной операции в Рафиахе.

"Израиль обязан немедленно прекратить военную операцию и любые действия в районе Рафиаха, которые могут негативно отразиться на гражданском населении города", – говорится в решении суда.

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир уже отреагировал на решение Международного суда в Гааге, заявив, что ответом на него должна стать "оккупация Рафиаха, усиление военного давления и полное поражение ХАМАСа".