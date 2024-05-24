Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в пятницу, 24 мая, температура значительно понизится и будет соответствующей среднесезонной. Переменная облачность. Усилится ветер. Временами дождь на севере, а вечером – и в центре страны.

В Иерусалиме – 15-24 градусов, в Тель-Авиве – 20-27, в Хайфе – 20-23, в Эйлате – 28-37, в Беэр-Шеве – 19-28, в Мицпе-Рамоне – 19-24, на побережье Мертвого моря – 25-34, в Ашкелоне и Ашдоде – 21-26, в Ариэле – 17-24, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 21-30, на Голанских высотах – 17-27.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 25 градусов, высота волн – 100-220 см. Купание опасно.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть юго-западный ветер (до 25 км/ч), в районе Хайфы – юго-западный (до 30 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 25 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-западный (до 20 км/ч).

В субботу – без существенных изменений. В воскресенье ожидается повышение температуры. В понедельник – резкое повышение температуры, очень жарко.