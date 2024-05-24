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Израиль

ЦАХАЛ: уничтожен "заместитель главы по делам нацбезопасности" ХАМАСа в секторе Газы

время публикации: 24 мая 2024 г., 19:16 | последнее обновление: 24 мая 2024 г., 19:41
ЦАХАЛ: уничтожен "заместитель главы по делам нацбезопасности" ХАМАСа в секторе Газы
AP Photo/Abdel Kareem Hana

Силами 99-й дивизии ЦАХАЛа при содействии военной разведки (АМАН) и ШАБАКа, действовавшими в центре сектора Газы, был уничтожен Дийя Аль-Дин Аш-Шарфа, высокопоставленный террорист ХАМАСа, заместитель главы по делам нацбезопасности в секторе Газы.

Аш-Шарфа занимался обеспечением безопасности границ сектора, во время войны в сферу его деятельности входило препятствование эвакуации населения из зон боевых действий.

Кроме того, на этой неделе в городе Газы был уничтожен Юсуф Аль-Шубаки, курировавший производство оружия и боеприпасов ХАМАСа.

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