Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в субботу, 24 мая, температура немного повысится и будет примерно соответствующей среднесезонной. Малооблачно.

В Иерусалиме – 17-28 градусов, в Тель-Авиве – 19-27, в Хайфе – 20-26, в Эйлате – 23-38, в Беэр-Шеве – 18-32, в Мицпе-Рамоне – 20-32, на побережье Мертвого моря – 24-34, в Ашкелоне и Ашдоде – 19-26, в Ариэле – 17-29, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 22-33, на Голанских высотах – 16-33.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 23 градуса, высота волн – 50-120 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть западный ветер (до 15 км/ч), в районе Хайфы – западный (до 15 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 30 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный (до 25 км/ч).

В воскресенье-понедельник температура повысится (жарче всего будет в понедельник). Во вторник жара спадет.