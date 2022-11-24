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    В Израиле

    Официально: водитель, сбивший школьника в Беэр-Шеве, подозревается в попытке теракта

    время публикации: | последнее обновление:
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    Официально: водитель, сбивший школьника в Беэр-Шеве, подозревается в попытке теракта
    Dudu Greenspan/Flash90

    Пресс-служба полиции Негева сообщила, что 39-летний житель Рахата, задержанный после преднамеренного наезда на школьника в Беэр-Шеве, будет доставлен 25 ноября в суд для продления срока содержания под стражей.

    В сообщении говорится, что задержанный подозревается в попытке преднамеренного убийства, ведется расследование по нескольких "террористическим" статьям.

    Ранее стало известно, что к расследованию подключился ШАБАК. СМИ писали, что у следствия появились новые данные, подкрепляющие версию теракта. Имеется видео, снятое несколько дней назад. На нем мужчина в отделении полиции жалуется на то, что жители города получают угрозы. "И пусть никто не ждет полицию, пусть сам берет закон в свои руки, как это делают люди Бен-Гвира".

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    Задержанный продолжает утверждать, что речь идет об аварии, а не преднамеренном наезде.

    Инцидент произошел на улице Илан Рамон в Беэр-Шеве несколькими часами ранее. 18-летний школьник в форме, шел по тротуару, когда на тротуар заехала машина и сбила юношу.

    После этого машина проехала еще несколько десятков метров и остановилась. Водителю автомобиля, 39-летнему жителю Рахата, была оказана медицинская помощь, после чего он был задержан.

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    У задержанного, который работает водителем грузовика, нет судимостей.

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