Операция "Небесные врата": так ЦАХАЛ будет встречать освобождаемых заложников
В соответствии с соглашением о прекращении огня, в пятницу, 24 ноября, в 16:00 Израиль должен получить первых 13 заложников, которые были похищены террористами ХАМАС в "черную субботу" 7 октября. Израильские службы безопасности тщательно готовятся к максимально бережному и эффективному приему похищенных. На первом этапе должны быть освобождены дети и их матери.
Заложников будут встречать 4 вертолета, в каждом из которых будет находиться специально подготовленная медицинская команда из авиационно-спасательного подразделения 669: командир группы, три бойца и два врача. Детям будут выданы шумоподавляющие наушники, чтобы успокоить их на время полета.
Все военнослужащие, включая членов экипажа вертолетов, прошли специальный инструктаж, в ходе которого их проинструктировали выполнять свою миссию вежливо, скромно, терпеливо и сдержанно.
Из сектора Газы заложники будут перевезены через КПП "Рафах" (Рафиах) в Египет, оттуда они будут переправлены в Израиль, где израильские военнослужащие примут их на южной границе. На первом этапе женщины и дети будут доставлены на базу "Хацерим", где их примут женщины-офицеры и медики. Во время пребывания на базе "Хацерим" они смогут сделать свои первые телефонные звонки, связавшись с родственниками.
После первых бесед и медицинского осмотра освобожденные заложники – на микроавтобусах или вертолетах, в зависимости от их состояния и срочности эвакуации – будут переправлены в пять больниц, где для них приготовлены специальные отделения и где их будут ожидать родственники. В пятницу утром представители ЦАХАЛа связались с родственниками всех похищенных, чтобы уведомить их, будут их близкие освобождены в первый этап обмена или нет.
ЦАХАЛ закупил десятки мобильных телефонов для заложников, чтобы те могли связаться с теми, с кем захотят. По рекомендации медиков, освобожденные заложники проведут в больнице не менее двух дней, даже если их состояние относительно хорошее. На первом этапе будут опрошены только взрослые, специалисты будут работать с детьми, успокаивая их и выясняя их психологическое состояние.
Планируется, что за четыре дня прекращения огня будут освобождены 50 заложников. Предполагается, что речь идет о 30 детях и подростках, 8 матерях и 12 пожилых женщинах. Первый этап освобождения – 13 человек, все они жители одного кибуца. Список заложников не будет публиковаться до тех пор, пока похищенные не окажутся в Израиле.
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