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    В Израиле

    Разрешены к публикации имена освобожденных заложников-израильтян

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    Опубликованы имена освобожденных заложников-израильтян
    Кадр из видео
    Yonatan Sindel/Flash90

    Разрешены к публикации имена освобожденных заложников-израильтян:

    Авив КАЦ-АШЕР, 2 года, Нир-Оз
    Раз КАЦ-АШЕР, 4 года, Нир-Оз
    Дорон КАЦ-АШЕР, 34 года, Нир-Оз
    Даниэль АЛОНИ, 44 года, из Явне, похищена из Нир-Оз
    Эмилия АЛОНИ, 6 лет, из Явне, похищена из Нир-Оз
    Керен МУНДЕР, 54 года, Кфар-Саба
    Рут МУНДЕР, 78 лет, Нир-Оз
    Охад МУНДЕР-ЗИХРИ, 9 лет, из Кфар-Сабы
    Яфа АДАР, 85 лет, Нир-Оз
    Маргалит Берта МОЗЕС, 77 лет
    Хана КАЦИР, 77 лет, Нир-Оз
    Адина МОШЕ, 72 года, Нир-Оз
    Хана ПЕРИ, 79 лет, Нирим

    В пятницу, 24 ноября, около 16:00, группа из тринадцати израильтян, десяти тайцев и филиппинца, из числа заложников, которых удерживает ХАМАС, были переданы "Красному Кресту" в Хан-Юнисе, на юге сектора Газы.

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    Из сектора Газы заложники были перевезены через КПП "Рафах" (Рафиах) в Египет, оттуда – в Израиль. На израильскую землю освобожденные женщины и дети были доставлены около 19:00.

    Элитное подразделение ЦАХАЛа и сотрудники службы общей безопасности (ШАБАК) сопровождают освобожденных заложников, возвращающихся в Израиль. Все женщины и дети прошли первичный медицинский осмотр. Силы ЦАХАЛа и ШАБАКа будут сопровождать их до тех пор, пока они не окажутся в больницах, в окружении своих близких.

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    Премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил после возвращения тринадцати заложников-израильтян: "Мы завершили первый этап возвращения наших похищенных – детей, их матерей и других женщин. Каждый из них – это целый мир. Но я говорю вам, семьям, и вам, гражданам Израиля: Мы обязаны возвратить всех похищенных. Это одна из целей войны, и мы стремимся достичь всех целей войны".

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    Планируется, что за четыре дня прекращения огня будут освобождены 50 заложников. Предполагается, что речь идет о 30 детях и подростках, 8 матерях и 12 пожилых женщинах.

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