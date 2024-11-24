Внимание, розыск: пропал 27-летний Авраам Давид Сидес из Бейт-Шемеша
время публикации: 24 ноября 2024 г., 00:27 | последнее обновление: 24 ноября 2024 г., 00:27
Полиция просит помощи в розыске 27-летнего Авраама Давида Сидеса из Бейт-Шемеша. Он вышел из дома 21 ноября. С тех пор его местонахождение неизвестно.
Приметы пропавшего: рост 1.72, короткие волосы, брюнет. Описание одежды: зеленая куртка, синие джинсы. Носит очки.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефонам 100 или 02-9902222.