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Израиль

Внимание, розыск: пропал 27-летний Авраам Давид Сидес из Бейт-Шемеша

Полиция
Розыск
время публикации: 24 ноября 2024 г., 00:27 | последнее обновление: 24 ноября 2024 г., 00:27
Внимание, розыск: пропал 27-летний Авраам Давид Сидес из Бейт-Шемеша
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция просит помощи в розыске 27-летнего Авраама Давида Сидеса из Бейт-Шемеша. Он вышел из дома 21 ноября. С тех пор его местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшего: рост 1.72, короткие волосы, брюнет. Описание одежды: зеленая куртка, синие джинсы. Носит очки.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефонам 100 или 02-9902222.

Израиль
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