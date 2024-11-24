Слепая жительница Рахата поймана за рулем машины с четырьмя пассажирами

Волонтеры дорожной полиции задержали на шоссе 44 автомобиль, который зигзагами двигался между полосами движения. За рулем машины находилась 38-летняя жительница Рахата, а в автомобиле, кроме водительницы, находились еще четверо пассажиров.

Проверив данные водительницы, полицейские обнаружили, что ее водительские права были аннулированы в конце прошлого года в связи с состоянием здоровья: женщина была абсолютно слепа. Об этом необычном случае рассказывает в воскресенье, 24 ноября, "Исраэль а-Йом".

В протоколе о задержании указано, что женщина вела машину, не видя дороги, чем ставила под угрозу жизни своих пассажиров, свою собственную жизнь и жизнь и благополучие других участников движения. После допроса она была освобождена под домашний арест, вскоре против женщины будет подано обвинительное заключение.