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Израиль

Тренер кружка дзюдо арестован за то, что снимал ученицу в туалете

Полиция
Сексуальное насилие
время публикации: 24 ноября 2024 г., 19:37 | последнее обновление: 24 ноября 2024 г., 19:37
Тренер кружка дзюдо арестован за то, что снимал ученицу в туалете
Пресс-служба полиции Израиля

Следователи полиции Центрального округа арестовали в конце минувшей недели 29-летнего жителя Нетании по подозрению в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетней, не достигшей 14-летнего возраста.

По подозрению полиции, когда девочка, занимавшаяся в кружке дзюдо, зашла в туалет, подозреваемый снимал ее во время пребывания в туалете.

Суд второй раз продлил срок содержания подозреваемого под стражей, расследование против него продолжается.

Израиль
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