Тренер кружка дзюдо арестован за то, что снимал ученицу в туалете

Следователи полиции Центрального округа арестовали в конце минувшей недели 29-летнего жителя Нетании по подозрению в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетней, не достигшей 14-летнего возраста.

По подозрению полиции, когда девочка, занимавшаяся в кружке дзюдо, зашла в туалет, подозреваемый снимал ее во время пребывания в туалете.

Суд второй раз продлил срок содержания подозреваемого под стражей, расследование против него продолжается.