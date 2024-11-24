Тренер кружка дзюдо арестован за то, что снимал ученицу в туалете
время публикации: 24 ноября 2024 г., 19:37 | последнее обновление: 24 ноября 2024 г., 19:37
Следователи полиции Центрального округа арестовали в конце минувшей недели 29-летнего жителя Нетании по подозрению в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетней, не достигшей 14-летнего возраста.
По подозрению полиции, когда девочка, занимавшаяся в кружке дзюдо, зашла в туалет, подозреваемый снимал ее во время пребывания в туалете.
Суд второй раз продлил срок содержания подозреваемого под стражей, расследование против него продолжается.
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