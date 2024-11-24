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Израиль

ЦАХАЛ: ВВС атаковали погранпереход Джусия на ливано-израильской границе. Видео

Война с "Хизбаллой"
Операция "Стрелы севера"
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 24 ноября 2024 г., 10:36 | последнее обновление: 24 ноября 2024 г., 10:41
ЦАХАЛ: ВВС атаковали погранпереход Джусия на ливано-израильской границе. Видео
Кадр из видео пресс-службы ЦАХАЛа

ЦАХАЛ сообщает, что вечером 23 ноября израильские ВВС атаковали пограничный переход Джусия на ливано-израильской границе, в северной части Бекаа, который "Хизбалла" использовала для переброски оружия.

В сообщении подчеркивается, что "Хизбалла" использовала гражданский пограничный переход для переправки иранского оружия, транспортируемого через Сирию.

"КПП Джусия находится под контролем сирийского режима и управляется сирийской военной полицией. Оружие перебрасывается подразделением 4400", – сказано в сообщении ЦАХАЛа.

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