ЦАХАЛ: ВВС атаковали погранпереход Джусия на ливано-израильской границе. Видео

ЦАХАЛ сообщает, что вечером 23 ноября израильские ВВС атаковали пограничный переход Джусия на ливано-израильской границе, в северной части Бекаа, который "Хизбалла" использовала для переброски оружия.

В сообщении подчеркивается, что "Хизбалла" использовала гражданский пограничный переход для переправки иранского оружия, транспортируемого через Сирию.

"КПП Джусия находится под контролем сирийского режима и управляется сирийской военной полицией. Оружие перебрасывается подразделением 4400", – сказано в сообщении ЦАХАЛа.