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Израиль

Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии 24.11.2024: операции в Дженине, Шхеме, Туль-Кареме

Война "Железные мечи"
Иудея и Самария
время публикации: 24 ноября 2024 г., 06:57 | последнее обновление: 24 ноября 2024 г., 06:58
Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии 24.11.2024: операции в Дженине, Шхеме, Туль-Кареме
Пресс-служба ЦАХАЛа

Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и пограничной полиции (МАГАВ) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.

Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 24 ноября действовали в Дженине, в Шхеме (в Балате) и около Шхема (в Мадаме), в Туль-Кареме. Над Тубасом был замечен разведывательный БПЛА ЦАХАЛа.

Происходили вооруженные столкновения. Есть раненый с палестинской стороны.

О пострадавших с израильской стороны минувшей ночью не сообщалось.

Задержаны подозреваемые. Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.

ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 24 ноября.

Израиль
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