Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии 24.11.2024: операции в Дженине, Шхеме, Туль-Кареме
Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и пограничной полиции (МАГАВ) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.
Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 24 ноября действовали в Дженине, в Шхеме (в Балате) и около Шхема (в Мадаме), в Туль-Кареме. Над Тубасом был замечен разведывательный БПЛА ЦАХАЛа.
Происходили вооруженные столкновения. Есть раненый с палестинской стороны.
О пострадавших с израильской стороны минувшей ночью не сообщалось.
Задержаны подозреваемые. Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.
ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 24 ноября.