В результате ракетного обстрела на севере Израиля ранена женщина

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщает, что в результате ракетного обстрела на северо-западе Израиля была ранена женщина примерно 50 лет.

В сообщении МАДА сказано, что женщина получила осколочные ранения нижней части тела, она в сознании.

Полиция уточняет: было попадание ракеты в Маалот-Таршихе, причинен ущерб дому.

МАДА уточняет: женщина (51 год) получила легкие ранения, она доставлена в больницу "Галиль" в Нагарии.

ЦАХАЛ сообщает, что с 08:43 до 08:45, из Ливана по Верхней и Западной Галилее было обнаружено около 30 ракет. Часть из них была перехвачена, но были и попадания.