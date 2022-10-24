"Цифровой ангел": в Telegram появился чат-бот психологической помощи для пострадавших от войны

Международная волонтерская команда разработчиков и психологов из Израиля, Украины, России и Германии запустила чат-бот AVAMind для самопомощи людям в кризисных состояниях.

Чат-бот предлагает техники работы с тревогой, чувством потерянности, психосоматическими симптомами (проблемы со сном, напряжение в теле и др.).

Один из авторов идеи проекта, Михаил Зельдин-Гипсман, рассказал редакции NEWSru.co.il, что инициатива создание чат-бота принадлежала группе новых репатриантов, из которой в итоге выросло сообщество, сейчас насчитывающее уже более 30 человек. Несмотря на то, что команда международная, методология базируется на израильском опыте работы с травмой, поскольку у Израиля большая практическая экспертиза в этой области.

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"У меня есть психологическое образование, и я давно думал о возможностях цифровых продуктов в области психологии. Когда случилась война, мы поняли, что лучшее, что мы можем сделать, – это предложить помощь тем, кто страдает от травмы", – говорит Михаил.

"В момент панической атаки человек не будет обращаться за помощью, но когда он уже в состоянии включить телефон – важным может оказаться сам факт наличия такого сервиса. Бот поможет человеку прежде всего ощутить почву под ногами. Если же человек находится в крайне критическом состоянии, бот подсказывает телефоны экстренных служб".

Чат-бот AVA общается на родном для пострадавшего языке: украинском, русском и английском. Задавая наводящие вопросы, он поможет выявить конкретную проблему и предложит пользователю научно-обоснованные психологические и телесно-ориентированные практики, а также доступно расскажет о переживаемых человеком состояниях.

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Общение с AVA конфиденциально, потому что чат-бот не сохраняет информацию, которая позволяет идентифицировать пользователя.

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При этом существует обратная связь – человек может указать, помогло ли ему то или иное упражнение, стало ли ему лучше или наоборот, тревожнее, и для него, в зависимости от его ответов, подбираются дальнейшие упражнения.

Один из израильских психологов, которые разрабатывают бот, – это доктор Виталий Тевелев, клинический психотерапевт, эксперт по ПТСР, заведующий психотерапевтическим отделением израильской клиники "Мацпен". По мнению Тевелева, трагический опыт, который переживают украинцы, может перерасти в тяжелый посттравматический синдром. Израильский опыт борьбы с ПТСР уже широко применяется европейскими и украинскими психологами и может быть частично адаптирован для мобильного вспомогательного приложения.

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Именно мобильное приложение, как рассказал нашей редакции Зельдин-Гипсман, и будет следующим этапом работы команды.

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Михаил рассказывает, что несколько программистов из их волонтерской команды встретились выпить пива на Дизенгоф, когда в соседнем баре произошел теракт. Тогда у волонтеров и возникла идея о том, чтобы приложение, которое пока еще находится в разработке, можно было использовать в любой точке мира и на многих языках.

"Знаете, Израиль, может, и не посылает Украине оружие, зато активно поддерживает во всем, что касается психологической помощи. А мы уже понимаем, что население Украины после войны ожидают проблемы, связанные с психологический травмой. Мы в Израиле очень хорошо знаем, во что это может вылиться, поэтому стараемся применить наш опыт максимальным образом", – говорит Михаил.