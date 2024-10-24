ДТП на 1-й трассе около Латруна, тяжело травмирован мотоциклист
время публикации: 24 октября 2024 г., 13:35 | последнее обновление: 24 октября 2024 г., 14:11
В четверг, 24 октября, на 1-й трассе около развязки Латрун произошла авария, в результате которой тяжелые травмы получил мужчина примерно 40 лет, ехавший на мотоцикле.
Пострадавший доставлен в больницу "Шамир – Асаф а-Рофе" в Беэр-Яакове в бессознательном состоянии, сообщает служба скорой помощи "Маген Давид Адом".
Полиция выясняет обстоятельства ДТП. О причастности других транспортных средств к аварии не сообщается.