ДТП на 1-й трассе около Латруна, тяжело травмирован мотоциклист

В четверг, 24 октября, на 1-й трассе около развязки Латрун произошла авария, в результате которой тяжелые травмы получил мужчина примерно 40 лет, ехавший на мотоцикле.

Пострадавший доставлен в больницу "Шамир – Асаф а-Рофе" в Беэр-Яакове в бессознательном состоянии, сообщает служба скорой помощи "Маген Давид Адом".

Полиция выясняет обстоятельства ДТП. О причастности других транспортных средств к аварии не сообщается.