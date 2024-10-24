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Израиль

ЦАХАЛ: в Ливане уничтожен оператор БПЛА, атакованы десятки объектов "Хизбаллы". Видео

время публикации: 24 октября 2024 г., 15:48 | последнее обновление: 24 октября 2024 г., 15:54
ЦАХАЛ: в Ливане уничтожен оператор БПЛА, атакованы десятки объектов "Хизбаллы". Видео
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ сообщает, что израильские ВВС атаковали террориста из авиационного (127-го) подразделения "Хизбаллы", который запустил беспилотный самолет в сторону территории Израиля. БПЛА также был уничтожен.

В течение дня ВВС ЦАХАЛа атаковали десятки объектов "Хизбаллы" на территории Ливана. Среди атакованных целей: ракетные установки, из которых сегодня утром были произведены пуски по Израилю, склады оружия, здания военного назначения и др.

Израиль
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