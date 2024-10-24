ЦАХАЛ: в Ливане уничтожен оператор БПЛА, атакованы десятки объектов "Хизбаллы". Видео

ЦАХАЛ сообщает, что израильские ВВС атаковали террориста из авиационного (127-го) подразделения "Хизбаллы", который запустил беспилотный самолет в сторону территории Израиля. БПЛА также был уничтожен.

В течение дня ВВС ЦАХАЛа атаковали десятки объектов "Хизбаллы" на территории Ливана. Среди атакованных целей: ракетные установки, из которых сегодня утром были произведены пуски по Израилю, склады оружия, здания военного назначения и др.