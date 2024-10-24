Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 24.10.2024: операции около Калькилии и Хеврона

Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и пограничной полиции (МАГВ) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.

Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 24 октября действовали в Аззуне (к востоку от Калькилии) и в Аль-Фауаре (к югу от Хеврона).

О пострадавших с израильской стороны минувшей ночью не сообщалось.

Задержаны подозреваемые. Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.

ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 24 октября.