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Израиль

Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 24.10.2024: операции около Калькилии и Хеврона

время публикации: 24 октября 2024 г., 06:23 | последнее обновление: 24 октября 2024 г., 06:26
Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 24.10.2024: операции около Калькилии и Хеврона
Пресс-служба ЦАХАЛа

Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и пограничной полиции (МАГВ) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.

Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 24 октября действовали в Аззуне (к востоку от Калькилии) и в Аль-Фауаре (к югу от Хеврона).

О пострадавших с израильской стороны минувшей ночью не сообщалось.

Задержаны подозреваемые. Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.

ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 24 октября.

Израиль
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