Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в четверг, 24 октября, температура существенно не изменится и будет примерно соответствующей среднесезонной. Малооблачно. В горных районах сильный восточный ветер.

В Иерусалиме – 14-20 градусов, в Тель-Авиве – 16-27, в Хайфе – 18-24, в Эйлате – 20-30, в Беэр-Шеве – 16-25, в Мицпе-Рамоне – 14-22, на побережье Мертвого моря – 19-28, в Ашкелоне и Ашдоде – 15-27, в Ариэле – 14-22, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 20-27, на Голанских высотах – 14-24.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 26 градусов, высота волн – 50-110 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть восточный ветер (до 15 км/ч), в районе Хайфы – восточный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – восточный (до 20 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный (до 25 км/ч).

В пятницу-воскресенье температура постепенно повысится. Малооблачно.