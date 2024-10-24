Внимание, розыск: пропал Василий (Таль) Тихонов

Полиция просит помощи в розыске Василия (Таля) Тихонова из Кирьят-Яма. Последний раз его видели 23 октября по месту проживания (адрес: ул. Йосефталь, 10). С тех пор его местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшего: рост 1.85, худощавый, каштановые волосы. Описание одежды: черная рубашка с длинными рукавами, вероятно черные брюки в мелкую клетку. На руке были часы черного цвета. Черная обувь. Особые приметы: много татуировок, на кистях рук тату "אבא" и "אמא", на правой руке татуировка с именем "TAL".

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефонам 100 или 04-846444.