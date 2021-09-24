Одайя Монсонего, арестованная два года назад в Перу за контрабанду наркотиков, вернулась в Израиль

В ночь на 24 сентября в Израиль вернулась 25-летняя Одайя Монсонего, арестованная в Перу за контрабанду наркотиков в августе 2019 года. В аэропорту "Бен-Гурион" ее встречали родные и близкие.

Возвращение на родину стало возможным после того, как суд в Перу признал, что Монсонего страдает психическим расстройством, и разрешил ей выехать в Израиль для получения лечения.

Одайя страдает от психического заболевания. В 2005 году она тяжело пережила принудительную эвакуацию из Неве-Дкалим (сектор Газы). Ее семья распалась, девочка росла в интернате.

В 2019 году к девушке обратилась ее знакомая, предложив взять ее с собой в путешествие по Европе, если Одайя будет ухаживать там за ее детьми. Знакомая обещала взять все расходы на себя. Девушка согласилась. Однако незадолго до начала путешествия чемодан Одайи неожиданно сломался, и знакомая купила для нее новый. В нем оказался тайник с наркотиками – как и в чемодане знакомой, где был спрятан 21 килограмм кокаина.

Монсенегро заявляла, что стала жертвой наркоторговцев. "Есть сайт, где ты заказываешь чемоданы. У филиппинцев. Или китайцев. А они подкладывают в него наркотики. Мне разодрали весь чемодан. У меня нашли несколько кило, а у знакомой – 21 килограмм. Мой адвокат сказал, что сможет освободить меня, если у папы есть куча денег", – рассказывала она сайту Mako. Одайя также утверждала, что ее избивают тюремщики: "Я лежала на полу, и меня просто измочалили. У меня все тело в синяках. Ни помыться, ничего. Меня избивают, держат взаперти. Мне страшно".

В мае 2020 года Одайя была освобождена из тюрьмы и переведена под домашний арест в доме одного из представителей еврейской общины в Лиме.