Коронавирус и непрочная стабильность коалиции. Политические итоги 100 дней работы нового правительства

Редакция NEWSru.co.il продолжает публикацию пятничных обзоров политической ситуации, которые готовит журналист Габи Вольфсон.

В понедельник, в 16:00 по израильскому времени, когда еврейский народ будет готовиться к празднику Симхат Тора, премьер-министр Нафтали Беннет поднимется на трибуну сессии Генеральной ассамблеи ООН. Это выступление должно стать завершающим аккордом первых 100 дней его пребывания на посту премьер-министра. Есть те, кто считают, что именно этот момент международного признания даст Беннету возможность до конца почувствовать себя премьер-министром. До сих пор, вопрос легитимации – не законной, а имиджевой, оставался для Беннета открытым, и в политической системе вполголоса говорили о том, что без базисной уверенности в себе ему будет крайне трудно удержать вожжи правления такой непростой коалицией как ныне действующая.

Сто дней работы правительства позади, и у Нафтали Беннета есть основания для оптимизма. Ему удалось увязать в одну коалицию партии, которые мало кто мог представить работающими вместе. За 100 дней почти не было конфликтов, выходящих за рамки легитимных разногласий между коалиционными партнерами. И это главное достижение нынешнего правительства в том, что касается формы его работы.

Стало меньше шума. В нормальном государстве политики не должны быть частыми "гостями" в домах простых граждан. И даже при очевидной политизированности израильского общества, происходившее в последние два года явно выходило за рамки разумного. Политики постоянно присутствовали в нашей жизни, и говорилось более об отношениях между ними, а не об их деятельности на благо народа и государства.

В нынешнем правительстве нет бесконечных внутренних склок. Это не означает, что нет дискуссий, иногда острых (достаточно вспомнить спор о прививках в школах), но заметно ослаб, хоть и полностью не исчез, элемент личного интереса участников. Этот элемент перестал быть первостепенным, во всяком случае в действиях премьер-министра.

Очень может быть, что относительная гармония в работе правительства обеспечена крайней непрочностью конструкции. Все отлично понимают, что достаточно малейшего повода, чтобы ситуация вышла из-под контроля. Например, чтобы Ницан Горовиц (МЕРЕЦ) выступил против компромисса в Эвьятаре, или Нир Орбах ("Ямина") – против решения о принятии донорской крови у членов общины ЛГБТ. И тогда покатится снежный ком, остановить который смогут только выборы. На выборов сейчас в коалиции не хочет никто. Или почти никто.

Есть еще одна причина относительной монолитности нынешнего правительства. Говорят, что однажды Яира Лапида спросили, как он объясняет хорошие отношения между его нынешней и бывшей женами. "Очень просто, – ответил со смехом нынешний глава МИДа. – У них общий враг". Присутствие в политической системе Биньямина Нетаниягу и общее для всех участников нынешней коалиции нежелание видеть его даже приближающимся к канцелярии премьер-министра является очень серьезным фактором, объединяющим партии, входящие в коалицию. "Мы тяжело работали для того, чтобы оставить Нетаниягу, Смотрича и Бен Гвира за пределами коалиции. И не собираемся делать ничего, что поможет им туда вернуться", – заявил в эфире "Кан РЭКА" депутат Кнессета от партии МЕРЕЦ Моси Раз.

Бени Ганц раздражен. Каждый день он смотрит в календарь и видит приближение того дня, когда мог бы стать премьер-министром Израиля. Добавьте к этому незабытую вражду и неприязнь по отношению к Яиру Лапиду, а также общее ощущение Ганца, что в нынешнем правительстве он далеко не на первых ролях. И тогда становится очевидным, почему он подыгрывает Нетаниягу, не перестающему распускать слухи о возможном союзе. Циркуляция таких слухов обслуживает в первую очередь самого Бени Ганца. "На вас свет клином не сошелся, и если я не получу достойного уважения и отношения, то знайте – есть альтернативы", – дает он понять коалиции. Несмотря на это, шанс на какой-либо реальный союз Ганца и Нетаниягу представляется сейчас крайне низким. Вряд ли Ганц забыл, почему не стал премьер-министром (напомним – Нетаниягу не выполнил соглашение по ротации), и вряд ли захочет экспериментировать вновь.В то же время, нельзя исключать возможности того, что Ганц использует тот или иной предлог для демарша.

К середине ноября должен быть утвержден государственный бюджет на 2021/ 2022 годы. По всеобщему мнению, бюджет будет утвержден, несмотря на разногласия. После утверждения бюджета у оппозиции практически не будет путей, способных привести к падению правительства. В коалиции ожидают, что после утверждения бюджета в "Ликуде" поймут, что коалиция здесь всерьез и надолго, и это подтолкнет кого-то из депутатов из партии Нетаниягу в сторону правительства, которое сейчас опирается на 61 мандат. Чтобы "помочь" ликудникам, коалиция продвигает законопроект, позволяющий четырем депутатам покинуть свою фракцию.

В "Еш Атид", "Кахоль Лаван" и НДИ уже давно ожидают "восстания" в "Ликуде" против Биньямина Нетаниягу. В известном смысле, это восстание уже началось, что проявляется в растущем числе депутатов, готовых баллотироваться против Нетаниягу на праймериз, или – подумать только! – публично возложить на него ответственность за то, что партия оказалась в оппозиции. Это однако не означает, что кто-либо в "Ликуде" поспешит оставить партию ради коалиции, которая может оказаться для беглеца последней.

Планы Биньямина Нетаниягу остаются тайной за семью печатями, в том числе для него самого. Нетаниягу отклонил несколько заманчивых предложений на частном рынке, тем самым дав понять, что из политики уходить не собирается. Очень может быть, что глава оппозиции принял решение оставаться в Кнессете, по меньшей мере, до завершения рассмотрения его дел в Окружном суде Иерусалима. Если это так, Нетаниягу без особых усилий победит любого соперника на праймериз в "Ликуде". Для того, чтобы блокировать возможность возвращения Нетаниягу в политику, сразу после возвращения Кнессета с каникул Гидеон Саар продолжит продвигать законопроект, запрещающий политику, обвиняемому в уголовных преступлениях, баллотироваться в премьер-министры. Позиция Нафтали Беннета по этому поводу остается неизменной.

Министр финансов Авигдор Либерман с нетерпением ждет ноября, когда будет завершена борьба за бюджет. Лидер НДИ, реализовавший все задачи, которые он ставил перед собой после выборов (коалиция без ультраортодоксов, коалиция без Нетаниягу и получение ключевых позиций в экономике для проведения необходимых реформ), выглядит уверенно и твердо. Никакие колебания его партию не сотрясают.

Но в эти 100 дней была не только политика. Четвертая волна эпидемии коронавируса, возросшая напряженность на границе с Газой, поездки Беннета в Вашингтон, Каир и Амман.

Сторонники правительства стараются фокусироваться на том, что утвержден бюджет в первом чтении, что удалось вести борьбу с коронавирусом, не прибегая к локдауну, на назначении правительственных чиновников, чьи вакансии не заполнялись прошлым правительством из-за разногласий Нетаниягу и Ганца.

Противники вспомнят о провале закона о гражданстве, о сворачивании проекта по разделению функций юридического советника, а главное – о волне коронавируса. Несмотря на усилия (возможно запоздалые) успехи в борьбе с эпидемией невелики. Израильский избиратель в настоящий момент ожидает победы над "короной". Очень может быть, что следующие сто дней станут днями признания того печального факта, что коронавирус на данном этапе победить невозможно и с ним надо учиться жить. Пока, во всяком случае, главная претензия к правительству Беннета-Лапида заключается в нерешительности, непоследовательности и половинчатости предпринимаемых шагов.