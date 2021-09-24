100 дней работы правительства Беннета-Лапида. Итоги опроса NEWSru.co.il

На сайте NEWSru.co.il завершен опрос по теме "Первые 100 дней работы правительства Беннета-Лапида". В опросе, который проводился менее суток, 23-24 сентября, приняли участие 3430 респондентов (2725 из них ответили на все 19 вопросов).

ИТОГИ ОПРОСА

Около 50% опрошенных считают, что нынешнее правительство в целом справляется со своей работой. 39% придерживаются противоположного мнения.

ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВИТЕЛЬСТВА

Читатели называют три главные темы при оценке работы правительства: 1) экономика (35%), 2) внешняя политика и безопасность (32%), 3) борьба с коронавирусом (20%).

Общая оценка за первые 100 дней работы (по 5-балльной шкале): 2,92 балла (3-, "удовлетворительно").

Оценка шагов правительства по борьбе с коронавирусом: 2,67 балла (3-, "удовлетворительно").

Оценка шагов правительства в вопросах экономики: 3,05 балла (3+, "удовлетворительно").

Оценка шагов правительства в вопросах внешней политики и безопасности: 3,03 балла (3+, "удовлетворительно").

Оценка шагов правительства в сфере образования: 2,72 балла (3-, "удовлетворительно").

ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОППОЗИЦИИ

Оценка за первые 100 дней: 2,20 балла (2+, "неудовлетворительно").

Таким образом, наши читатели оценивают как неудовлетворительную работу оппозиции, а работу коалиционного правительства – как удовлетворительную. Напомним, что оппозицию в настоящее время возглавляет партия "Ликуд" под руководством Биньямина Нетаниягу.

Респондентам было предложено назвать главные успехи и провалы правительства, премьер-министром которого является Нафтали Беннет.

Главные успехи: 1) утверждение госбюджета в первом чтении (61%), 2) мягкие карантинные меры, не наносящие ущерба экономике (39%), 3) массовая ревакцинация против коронавируса (35%).

Главные провалы: 1) невыполнение обязательства по ограничению числа министров (52%), 2) провал закона о гражданстве (48%), 3) неспособность остановить четвертую волну эпидемии коронавируса (47%).

РЕЙТИНГ МИНИСТРОВ

Респондентам было предложено указать министров, деятельность которых в первые 100 дней работы правительства они оценивают позитивно или негативно.

Больше всего позитивных оценок получили: 1) Авигдор Либерман (НДИ) – министр финансов (46%), 2) Яир Лапид ("Еш Атид") – министр иностранных дел (42%), 3) Нафтали Беннет ("Ямина") – премьер-министр (39%), 4) Бени Ганц ("Кахоль Лаван") – министр обороны (18%), 5) Гидеон Саар ("Тиква Хадаша") – министр юстиции (17%).

Больше всего негативных оценок получили: 1) Нафтали Беннет ("Ямина") – премьер-министр (36%), 2) Ифат Шаша-Битон ("Тиква Хадаша") – министр просвещения (35%), 3) Ницан Горовиц (МЕРЕЦ) – министр здравоохранения (35%), 4) Авигдор Либерман (НДИ) – министр финансов (34%), 5) Бени Ганц ("Кахоль Лаван") – министр обороны (31%).

ЖЕЛАЕМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В КОАЛИЦИИ

Самые частые ответы на вопрос "Какие партии из входящих в коалицию вы бы не хотели видеть в правительстве?": 1) РААМ – 60%, 2) МЕРЕЦ – 53%, 3) "Авода" – 32%.

КОГО ХОТЯТ ВИДЕТЬ ПРЕМЬЕРОМ И КАК ПРОГОЛОСУЮТ

Проведенный опрос показал, что лидер "Ликуда" Биньямин Нетаниягу, около 100 дней назад ушедший с поста главы правительства и возглавивший оппозицию (получившую неудовлетворительную оценку своей работы от наших читателей) остается самым популярным политиком для аудитории NEWSru.co.il. 33% участников опроса хотят видеть Биньямина Нетаниягу на посту премьер-министра. Далее следуют: Яир Лапид – 17%, Авигдор Либерман – 15%, Нафтали Беннет – 11%.

Если бы выборы в Кнессет 25-го созыва состоялись сейчас и "Ликуд" шел бы на выборы во главе с Нетаниягу, то 32% наших читателей отдали бы свои голоса "Ликуду", 26% – НДИ, 18% – "Еш Атид", 4% – "Тиква Хадаша", 4% – "Ямине", 3% – "Ционут Датит", 1% – "Кахоль Лаван". Прочие партии получают поддержку менее 1% нашей аудитории.

Если бы выборы в Кнессет 25-го созыва состоялись сейчас и "Ликуд" к тому моменту возглавлял бы не Нетаниягу, то это не повлияло бы существенным образом на выбор наших читателей: 32% из них все равно проголосовали бы за "Ликуд", 25% – за НДИ, 16% – за "Еш Атид", 5% – за "Ционут Датит", 3% – за"Тиква Хадаша", 3% – за "Ямину", 1% – за "Кахоль Лаван". Прочие партии получили бы поддержку менее 1% нашей аудитории.

45% участников опроса полагают, что соглашение по ротации между Лапидом и Беннетом будет выполнено. 24% считают, что данное соглашение не будет выполнено, так как правительство развалится до этого. Менее 9% думают, что правительство развалится именно на этом этапе.

29% уверены, что нынешнее правительство просуществует до выборов 2025 года. 6% считают, что оно будет существовать до 2024 года, 16% – до 2023 года, 20% – до 2022 года. 6% полагают, что оно "не доживет" до конца 2021 года.

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ

Оценки реальной деятельности не обязательно влияют на электоральные предпочтения. Оценивая в целом негативно деятельность оппозиции под руководством "Ликуда", наши читатели отдают наибольшее число голосов именно этой партии.

Опрос не подтверждает предположение о том, что уход Биньямина Нетаниягу из политики мог бы в заметной степени лишить "Ликуд" поддержки русскоязычных избирателей.

Наши читатели в целом удовлетворены работой правительства под руководством Нафтали Беннета, но очень немногие из них готовы голосовать за его партию.

Хотя значительная часть нашей аудитории дает положительную оценку деятельности Авигдора Либермана на посту министра финансов, это пока не приносит дополнительных голосов партии НДИ.