В субботу, 24 сентября, в Израиль вернулись четверо туристов, получивших травмы в результате ДТП в Грузии.

В аэропорту "Бен Гурион" их встречали машины скорой помощи, которые доставили пострадавших в больницы РАМБАМ в Хайфе и "Шиба" в Тель-Авиве. Состояние трех пострадавших женщин оценивается врачами как тяжелое.

23 сентября в Грузии, у села Махунцети в Аджарии, столкнулись туристический микроавтобус, к котором находились израильские туристы, и грузовик.

adv_11 incontent_1

adv_12 m_ar_1

В результате аварии погибли две гражданки Израиля. Кроме того, пострадали 15 человек, 14 из которых – израильские туристы. Травмы получил также водитель микроавтобуса, гражданин Грузии. Большинство пострадавших получили медицинскую помощь в местных больницах и уже выписаны.

На место аварии прибыли посол Израиля в Грузии Адас Мейцад и консул Израиля в Тбилиси Адас Коэн.