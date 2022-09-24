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    В Израиле

    В Израиль вернулись четверо туристов, получивших травмы в результате ДТП в Грузии

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    В Израиль вернулись четверо туристов, получивших травмы в результате ДТП в Грузии
    Olivier Fitoussi/Flash90

    В субботу, 24 сентября, в Израиль вернулись четверо туристов, получивших травмы в результате ДТП в Грузии.

    В аэропорту "Бен Гурион" их встречали машины скорой помощи, которые доставили пострадавших в больницы РАМБАМ в Хайфе и "Шиба" в Тель-Авиве. Состояние трех пострадавших женщин оценивается врачами как тяжелое.

    23 сентября в Грузии, у села Махунцети в Аджарии, столкнулись туристический микроавтобус, к котором находились израильские туристы, и грузовик.

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    В результате аварии погибли две гражданки Израиля. Кроме того, пострадали 15 человек, 14 из которых – израильские туристы. Травмы получил также водитель микроавтобуса, гражданин Грузии. Большинство пострадавших получили медицинскую помощь в местных больницах и уже выписаны.

    На место аварии прибыли посол Израиля в Грузии Адас Мейцад и консул Израиля в Тбилиси Адас Коэн.

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