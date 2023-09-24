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    В Израиле

    Криминальные нападения: за одну ночь двое убитых, двое тяжелораненых

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    Криминальные нападения: за одну ночь двое убитых, двое тяжелораненых
    Пресс-служба полиции Израиля

    Поздно вечером в субботу, 23 сентября, и в ночь на воскресенье, 24 сентября, была совершена серия вооруженных нападений, в результате которых два человека были убиты, еще двое получили тяжелые ранения.

    В Хайфе на Сдерот а-Агана в результате стрельбы крайне тяжелые ранения получил мужчина примерно 50 лет. Раненый был доставлен в больницу РАМБАМ, где врачи констатировали его смерть.

    Около полуночи в районе 2-го квартала Рахата в результате стрельбы был смертельно ранен 18-летний юноша. Раненого доставили в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве, где врачи констатировали его смерть.

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    Ночью в населенном пункте Далият аль-Кармель в результате стрельбы был тяжело ранен мужчина 62 лет. В тяжелом и нестабильном состоянии раненый доставлен в больницу РАМБАМ в Хайфе.

    В результате стрельбы в Барте был тяжело ранен мужчина примерно 20 лет. Его доставили в больницу "Гилель Яфе" в Хадере. Раненый в тяжелом состоянии.

    Полиция проводит расследования.

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    С начала 2023 года в арабском секторе Израиля в результате различных инцидентов с применением насилия были убиты более 180 человек.

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    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 24 Сентября 2023
    Стрельба в Далият аль-Кармель и Барте, двое тяжелораненых
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 24 Сентября 2023
    Стрельба в Рахате, убит 18-летний юноша
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 24 Сентября 2023
    Стрельба в Хайфе, убит мужчина
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