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    В Израиле

    ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по двум позициям ХАМАСа в секторе Газы

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    Abed Rahim Khatib/Flash90

    В воскресенье, 24 сентября, в 18:17, пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что силы ЦАХАЛа нанесли удар по двум позициям ХАМАСа в секторе Газы: в Эль-Буридже и Джабалии, где продолжаются серьезные беспорядки. Из лагеря беженцев Эль-Буридж в военнослужащих ЦАХАЛа было брошено взрывное устройство. Пострадавших среди израильтян нет.

    Накануне наступления Судного дня (Йом Кипур) министр обороны Израиля Йоав Галант обсудил с начальником генерального штаба ЦАХАЛа и другими высокопоставленными офицерами ситуацию на границе сектора Газы.

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    В связи с продолжающимися беспорядками и "огненным террором" было принято решение дислоцировать около границы Газы дополнительные силы.

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    Не исключено возобновление ракетных обстрелов из Газы. Силы ПВО приведены в состояние повышенной готовности.

    Отметим, что в последние дни ЦАХАЛ в ответ на "огненный террор" дважды атаковал наблюдательные посты боевиков ХАМАСа в Газе. Израиль возлагает на ХАМАС ответственность за любые враждебные действия с территории Газы, так как именно эта террористическая организация контролирует сектор.

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