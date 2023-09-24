ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по двум позициям ХАМАСа в секторе Газы

В воскресенье, 24 сентября, в 18:17, пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что силы ЦАХАЛа нанесли удар по двум позициям ХАМАСа в секторе Газы: в Эль-Буридже и Джабалии, где продолжаются серьезные беспорядки. Из лагеря беженцев Эль-Буридж в военнослужащих ЦАХАЛа было брошено взрывное устройство. Пострадавших среди израильтян нет.

Накануне наступления Судного дня (Йом Кипур) министр обороны Израиля Йоав Галант обсудил с начальником генерального штаба ЦАХАЛа и другими высокопоставленными офицерами ситуацию на границе сектора Газы.

adv_12 incontent_1

В связи с продолжающимися беспорядками и "огненным террором" было принято решение дислоцировать около границы Газы дополнительные силы.

adv_13 m_ar_1

Не исключено возобновление ракетных обстрелов из Газы. Силы ПВО приведены в состояние повышенной готовности.

Отметим, что в последние дни ЦАХАЛ в ответ на "огненный террор" дважды атаковал наблюдательные посты боевиков ХАМАСа в Газе. Израиль возлагает на ХАМАС ответственность за любые враждебные действия с территории Газы, так как именно эта террористическая организация контролирует сектор.