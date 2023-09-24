adv_10 m_ar_top_1
adv_11 ar_top_1
Иерусалим:
20 - 29°
Тель-Авив:
23 - 30°
Эйлат:
26 - 38°
Приложение
для Android
Все новости
Разделы
Поиск
Валюта
Погода
Афиша
$ 3.816 ₪ 4.062 ₪
Иерусалим:
20 - 29°
Тель-Авив:
23 - 30°
Эйлат:
26 - 38°
  • В ИЗРАИЛЕ
  • БЛИЖНИЙ ВОСТОК
  • В МИРЕ
  • ЗДОРОВЬЕ
  • ЭКОНОМИКА
  • НЕДВИЖИМОСТЬ
  • АВТОМОБИЛИ
  • СПОРТ
  • ДОСУГ
  • ПРЕССА
  • ФОТОРЕПОРТАЖИ
    • adv_08 ar_top_2
    В Израиле

    Израиль отмечает 50-летие войны Судного дня

    время публикации: | последнее обновление:
    блог версия для печати фото
    Израильский танк проезжает мимо остатков сирийского танка на Голанских высотах в Израиле во время войны Судного дня
    AP Photo/Spartaco Bodini

    50 лет назад, в Судный день 1973 года, Египет и Сирия начали военные действия против Израиля. Война Судного дня, захватившая врасплох руководство Израиля, стала четвертой арабо-израильской войной. Она унесла жизни 2565 израильтян, тысячи были ранены или получили посттравматический синдром. Эта рана кровоточит и сейчас, спустя десятки лет.

    Война Судного дня. Фотоархив

    Шестидневная война 1967 года, молниеносный разгром арабских армий создали у израильтян ощущение всемогущества. Судный день 1973 года, когда египтяне форсировали Суэцкий канал, а сирийцы оказались на пути к Иордану, вернул Израиль с небес на землю. Почти у каждого жителя страны среди убитых и раненых были родственники или знакомые. Арабская кинохроника демонстрировала невиданное – колонны израильских пленных.

    adv_12 incontent_1

    adv_13 m_ar_1

    Ценой значительных потерь и благодаря героизму солдат, командованию ЦАХАЛа удалось нанести противникам поражение. Боевые действия закончились, когда израильские танки стояли в 100 километрах от Каира и 40 километрах от Дамаска. Но, несмотря на одержанную победу, война вызвала кризис доверия как к военному командованию, так и к политическому руководству.

    Назначенная для расследования просчетов комиссия Аграната не имела полномочий заниматься политиками, обвинив во всем генералов. Однако общественное мнение возложило ответственность на премьер-министра Голду Меир и министра обороны Моше Даяна. Одним из итогов этого стал приход к власти "Ликуда" во главе с Менахемом Бегином.

    В арабском мире итоги "Октябрьской войны" были восприняты как победа. Их воины кровью смыли позор 1967 года, застав противника врасплох и успешно форсировав Суэцкий канал. 6 октября, дата начала войны, отмечается в Египте как день победы. Однако именно исход Войны Судного дня убедил египетского президента Анвара Садата в необходимости мира с Израилем.

    adv_14 incontent_2

    adv_15 m_ar_2

    adv_16 rimma_dw_d
    adv_17 rimma_dw_m
    adv_18 article_video
    Ссылки по теме
    adv_19 ar_middle_wwh
    adv_20 ar_middle_yandex
    adv_21 ar_middle_mobile_yandex
    adv_22 ar_right_wwh
    adv_23 ar_right_1
    adv_24 above_important

    ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

    18:58 В результате ударов армии РФ по Херсонской области погибли два человека
    18:23 ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по двум позициям ХАМАСа в секторе Газы
    16:18 Накануне Судного дня повышена готовность ЦАХАЛа на границе с сектором Газы
    15:05 Около Иерусалима трое жителей Палестинской автономии получили тяжелое поражение током, двое из них скончались
    14:29 Берлинский марафон. Эфиопка Тигист Ассефа установила мировой рекорд
    14:25 Власти Ирана: обезврежены 30 бомб и арестованы 28 террористов ИГ
    13:31 "Огненный террор" из Газы, поступают сообщения о полевых пожарах около Беэри и Кисуфим
    12:29 Операция в университете Бир-Зейт, задержаны восемь подозреваемых в планировании теракта
    adv_25 ar_right_2
    adv_26 ar_right_3
    adv_27 ar_right_4
    adv_28 ar_right_5
    adv_09 hp_bottom