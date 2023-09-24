Израиль отмечает 50-летие войны Судного дня

50 лет назад, в Судный день 1973 года, Египет и Сирия начали военные действия против Израиля. Война Судного дня, захватившая врасплох руководство Израиля, стала четвертой арабо-израильской войной. Она унесла жизни 2565 израильтян, тысячи были ранены или получили посттравматический синдром. Эта рана кровоточит и сейчас, спустя десятки лет.

Война Судного дня. Фотоархив

Шестидневная война 1967 года, молниеносный разгром арабских армий создали у израильтян ощущение всемогущества. Судный день 1973 года, когда египтяне форсировали Суэцкий канал, а сирийцы оказались на пути к Иордану, вернул Израиль с небес на землю. Почти у каждого жителя страны среди убитых и раненых были родственники или знакомые. Арабская кинохроника демонстрировала невиданное – колонны израильских пленных.

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Ценой значительных потерь и благодаря героизму солдат, командованию ЦАХАЛа удалось нанести противникам поражение. Боевые действия закончились, когда израильские танки стояли в 100 километрах от Каира и 40 километрах от Дамаска. Но, несмотря на одержанную победу, война вызвала кризис доверия как к военному командованию, так и к политическому руководству.

Назначенная для расследования просчетов комиссия Аграната не имела полномочий заниматься политиками, обвинив во всем генералов. Однако общественное мнение возложило ответственность на премьер-министра Голду Меир и министра обороны Моше Даяна. Одним из итогов этого стал приход к власти "Ликуда" во главе с Менахемом Бегином.

В арабском мире итоги "Октябрьской войны" были восприняты как победа. Их воины кровью смыли позор 1967 года, застав противника врасплох и успешно форсировав Суэцкий канал. 6 октября, дата начала войны, отмечается в Египте как день победы. Однако именно исход Войны Судного дня убедил египетского президента Анвара Садата в необходимости мира с Израилем.

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