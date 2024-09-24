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Израиль

СМИ: целью удара по дому в Бейруте был командующий ракетными силами "Хизбаллы"

время публикации: 24 сентября 2024 г., 15:51 | последнее обновление: 24 сентября 2024 г., 16:23
Ибрагим Мухаммад Кабиси
"Хизбалла"

Военный корреспондент радиостанции "Галей ЦАХАЛ" Дорон Кадош сообщает: целью атаки в Дахии, на юге Бейрута, был Ибрагим Мухаммад Кабиси – командующий ракетными силами "Хизбаллы".

Согласно ливанским источникам, в результате атаки есть не менее шести убитых и 15 раненых, однако Кабиси жив.

Информация проверяется и уточняется.

Израиль
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