СМИ: целью удара по дому в Бейруте был командующий ракетными силами "Хизбаллы"

Военный корреспондент радиостанции "Галей ЦАХАЛ" Дорон Кадош сообщает: целью атаки в Дахии, на юге Бейрута, был Ибрагим Мухаммад Кабиси – командующий ракетными силами "Хизбаллы".

Согласно ливанским источникам, в результате атаки есть не менее шести убитых и 15 раненых, однако Кабиси жив.

Информация проверяется и уточняется.