ВВС ЦАХАЛа наносят удары по району, из которого были обстреляны Цфат и Рош-Пина

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщает, что самолеты военно-воздушных сил продолжают наносить удары по объектам "Хизбаллы" не только на юге Ливана, но и в других районах.

С воздуха уничтожаются объекты террористической инфраструктуры, строения, используемые террористами в военных целях, склады оружия, ракетные установки.

В момент публикации этого сообщения ВВС ЦАХАЛа наносили удары по складам с оружием в районе Бинт-Джубайль, из которого несколькими часами ранее были запущены ракеты в сторону Цфата и Рош-Пины.