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Израиль

ВВС ЦАХАЛа наносят удары по району, из которого были обстреляны Цфат и Рош-Пина

время публикации: 24 сентября 2024 г., 20:30 | последнее обновление: 24 сентября 2024 г., 20:30
ВВС ЦАХАЛа наносят удары по району, из которого были обстреляны Цфат и Рош-Пина
Пресс-служба ЦАХАЛа

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщает, что самолеты военно-воздушных сил продолжают наносить удары по объектам "Хизбаллы" не только на юге Ливана, но и в других районах.

С воздуха уничтожаются объекты террористической инфраструктуры, строения, используемые террористами в военных целях, склады оружия, ракетные установки.

В момент публикации этого сообщения ВВС ЦАХАЛа наносили удары по складам с оружием в районе Бинт-Джубайль, из которого несколькими часами ранее были запущены ракеты в сторону Цфата и Рош-Пины.

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