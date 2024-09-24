Самолеты ВВС ЦАХАЛа продолжают наносить удары по целям в Ливане
время публикации: 24 сентября 2024 г., 01:01 | последнее обновление: 24 сентября 2024 г., 01:07
Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что самолеты военно-воздушных сил продолжают наносить удары по военным объектам "Хизбаллы" в различных районах Ливана.
За последние несколько часов были поражены сотни целей, включая ракетные установки, командные пункты, строения, использующиеся террористами в военных целях.
За последние сутки ВВС ЦАХАЛа атаковали более 1600 объектов "Хизбаллы" на юге Ливана и в долине Бекаа.