Самолеты ВВС ЦАХАЛа продолжают наносить удары по целям в Ливане

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что самолеты военно-воздушных сил продолжают наносить удары по военным объектам "Хизбаллы" в различных районах Ливана.

За последние несколько часов были поражены сотни целей, включая ракетные установки, командные пункты, строения, использующиеся террористами в военных целях.

За последние сутки ВВС ЦАХАЛа атаковали более 1600 объектов "Хизбаллы" на юге Ливана и в долине Бекаа.