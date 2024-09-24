x
24 сентября 2024
|
последняя новость: 11:08
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
24 сентября 2024
|
24 сентября 2024
|
последняя новость: 11:08
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ЦАХАЛ: за последний час из Ливана было выпущено около 55 ракет

время публикации: 24 сентября 2024 г., 10:30 | последнее обновление: 24 сентября 2024 г., 10:41
ЦАХАЛ: за последний час из Ливана было выпущено около 55 ракет
Пресс-служба полиции Израиля

ЦАХАЛ сообщает, что с 9:36 до 9:44 были зафиксированы пуски из Ливана около 55 ракет. Некоторые из них были перехвачены. Подтверждено падение ракет не только на открытой местности в Галилее, но и в жилых районах. Причинен ущерб.

Одна из ракет попала в дом в Кирьят-Шмоне.

Возникло несколько пожаров. Идет их тушение. Сведений о пострадавших в результате обстрелов в указанный период не поступало.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 24 сентября 2024

354-й день войны в Израиле: операция "Стрелы севера" в Ливане. Хронология событий