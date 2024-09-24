ЦАХАЛ: за последний час из Ливана было выпущено около 55 ракет

ЦАХАЛ сообщает, что с 9:36 до 9:44 были зафиксированы пуски из Ливана около 55 ракет. Некоторые из них были перехвачены. Подтверждено падение ракет не только на открытой местности в Галилее, но и в жилых районах. Причинен ущерб.

Одна из ракет попала в дом в Кирьят-Шмоне.

Возникло несколько пожаров. Идет их тушение. Сведений о пострадавших в результате обстрелов в указанный период не поступало.