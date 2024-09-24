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Израиль

ЦАХАЛ: атакованы объекты "Хизбаллы" на юге и востоке Ливана. Видео

время публикации: 24 сентября 2024 г., 12:49 | последнее обновление: 24 сентября 2024 г., 13:02
ЦАХАЛ: атакованы объекты "Хизбаллы" на юге и востоке Ливана. Видео
AP Photo/Hussein Malla

ЦАХАЛ сообщает о завершении второй волны атак второго дня военной операции "Стрелы севера" на территории Ливана.

В официальном сообщении сказано, что были атакованы объекты "Хизбаллы" на юге и востоке Ливана, включая дома, в которых хранилось оружие, штабы и другую военную инфраструктуру.

Вновь отмечается, что при ударах по целям зачастую фиксировались вторичные взрывы, свидетельствующие о поражении ракет и других боеприпасов.

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