Первые сутки операции "Стрелы севера": атакованы 1500 целей в Ливане

ЦАХАЛ сообщает, что только в течение первых суток военной операции "Стрелы севера", начавшейся 23 сентября, израильские ВВС применили около 2000 ракет и авиабомб для нанесения ударов по примерно 1500 целям в Ливане.

Отмечается, что удары по объектам "Хизбаллы" наносились не только на юге, но в глубине Ливана.

Операция "Стрелы севера" продолжается.