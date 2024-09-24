Первые сутки операции "Стрелы севера": атакованы 1500 целей в Ливане
время публикации: 24 сентября 2024 г., 15:00 | последнее обновление: 24 сентября 2024 г., 15:00
ЦАХАЛ сообщает, что только в течение первых суток военной операции "Стрелы севера", начавшейся 23 сентября, израильские ВВС применили около 2000 ракет и авиабомб для нанесения ударов по примерно 1500 целям в Ливане.
Отмечается, что удары по объектам "Хизбаллы" наносились не только на юге, но в глубине Ливана.
Операция "Стрелы севера" продолжается.