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Израиль

Первые сутки операции "Стрелы севера": атакованы 1500 целей в Ливане

время публикации: 24 сентября 2024 г., 15:00 | последнее обновление: 24 сентября 2024 г., 15:00
Первые сутки операции "Стрелы севера": атакованы 1500 целей в Ливане
David Cohen/Flash90

ЦАХАЛ сообщает, что только в течение первых суток военной операции "Стрелы севера", начавшейся 23 сентября, израильские ВВС применили около 2000 ракет и авиабомб для нанесения ударов по примерно 1500 целям в Ливане.

Отмечается, что удары по объектам "Хизбаллы" наносились не только на юге, но в глубине Ливана.

Операция "Стрелы севера" продолжается.

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