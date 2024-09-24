Ночью ВВС ЦАХАЛа атаковали цели на юге и востоке Ливана

В ночь на 24 сентября ливанские источники сообщали, что ВВС ЦАХАЛа продолжали атаковать цели в различных районах страны.

На юге Ливана были атакованы цели восточней Тиры, около Шакры, в Хама Залайе, Мифдуне. Также были атакованы цели в городах Аль-Аин и Каср-Наба в долине Бекаа.

ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по автомобилю на шоссе Бейрут-Дамаск.

ЦАХАЛ заявлял, что атаковал в Ливане сотни целей, включая ракетные установки, командные пункты, строения, использующиеся террористами в военных целях.

"Хизбалла" заявляет, что атаковала в Израиле военные объекты. ЦАХАЛ не подтверждает причинение ущерба военным объектам.

ХАМАС объявил, что на юге Ливана в результате атаки ВВС ЦАХАЛа погиб Хусейн Махмуд аль-Надар, полевой командир организации "Аль-Джамаа аль-Исламия", являющейся ответвлением боевого крыла ХАМАСа.