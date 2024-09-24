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Израиль

Тревога в Нацерете, Афуле и окрестностях. Зафиксирован пуск из Ливана еще десяти ракет

время публикации: 24 сентября 2024 г., 03:12 | последнее обновление: 24 сентября 2024 г., 05:25
Тревога в Нацерете, Афуле и окрестностях. Зафиксирован пуск из Ливана еще десяти ракет
Nasser Ishtayeh/Flash90

В 3:11 24 сентября вновь тревога "Цева адом" была слышна в Нацерете, Ноф а-Галиле, Мигдаль а-Эмеке, Афуле и окрестностях.

ЦАХАЛ сообщает, что был зафиксирован пуск из Ливана примерно десяти ракет. Часть из них была перехвачена. Другие упали на открытой местности.

О пострадавших не сообщается. Был причинен ущерб.

Израиль
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