Тревога в Нацерете, Афуле и окрестностях. Зафиксирован пуск из Ливана еще десяти ракет

В 3:11 24 сентября вновь тревога "Цева адом" была слышна в Нацерете, Ноф а-Галиле, Мигдаль а-Эмеке, Афуле и окрестностях.

ЦАХАЛ сообщает, что был зафиксирован пуск из Ливана примерно десяти ракет. Часть из них была перехвачена. Другие упали на открытой местности.

О пострадавших не сообщается. Был причинен ущерб.