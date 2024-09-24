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Израиль

Тревога в Крайот и окрестностях, Верхней и Центральной Галилее

время публикации: 24 сентября 2024 г., 07:49 | последнее обновление: 24 сентября 2024 г., 08:27
Тревога в Крайот и окрестностях, Верхней и Центральной Галилее
Chaim Goldberg/Flash90

Сирены раннего предупреждения о ракетных обстрелах сработали около 07:45 в Кирьят-Бялике, Кирьят-Ате, Мисгаве, Мата-Ашере, Шфараме,

Также были обстреляны Тамра, Иблин, Кабул, Мицпе-Авив, Маноф, Морешет в Центральной Галилее и Ярка, Ахиуд, Ясур, Афек, промзона Бар-Лев в Верхней Галилее.

Были зафиксированы пуски примерно 15 ракет. Часть из них перехвачена. Осколок ракеты-перехватчика попал в дом в Тамре. О пострадавших не сообщается.

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