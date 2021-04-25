Минздрав предлагает новые послабления в режиме карантина с 6 мая

Специалисты минздрава сформировали пакет новых послаблений в режиме карантина, которые предлагается ввести с 6 мая. Предложение передано на утверждение правительства.

Минздрав рекомендует отменить все ограничения на количество перевозимых пассажиров в общественном транспорте.

Предлагается отменить ограничения на количество посетителей в местах, работающих в соответствии с "зеленым стандартом", а также разрешить продажу еды и напитков. Ожидается, что отмена ограничений на еду и напитки, позволит вновь открыться кинотеатрам, доходы которых зависят от продажи попкорна и напитков перед сеансами.

Еще одно послабление коснется работы спортивных залов и бассейнов. Специалисты минздрава предлагают открыть их также для тех, кто не прошел вакцинацию. Если предложение будет утверждено, что с 6 мая спортзалы и бассейны будут работать в соответствии с "фиолетовым стандартом".

Минздрав также предложил допускать детей и непривитых граждан в парки развлечений и места, работающие в соответствии с "зеленым стандартом", после прохождения быстрого теста на коронавирус.

В местах, работающих в соответствии с "фиолетовым стандартом", будет увеличено количество посетителей, исходя из расчета один человек на 7 кв.м.

Увеличено количество участников частных мероприятий до 500 человек на свежем воздухе, и 50 - в помещении.

В помещениях продолжит действовать масочный режим.

В министерстве здравоохранения подчеркивают: все эти послабления будут возможными только в том случае, если сохранится низкий уровень заболеваемости коронавирусом.